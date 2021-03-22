СУ СКР Татарстана: мужчина зарезал собутыльника, требуя от него извинений

Фото: Александр ЧЕРНОВ

В Набережных Челнах в ночь на 20 марта жительнице квартиры одного из домов на бульваре 60-летия Октября пришли в гости двое знакомых мужчин. Компания начала выпивать. В один из моментов женщина удалилась спать. Тем временем между мужчинами произошел пьяный конфликт. В ходе которого один оскорбил другого. Последний, по версии следствия, схватил два ножа и начал ими резать обидчика и требовать при этом от него извинений.

В итоге от полученных ранений мужчина скончался. Злоумышленник же разбудил хозяйку и послал ее за полицией. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- 41-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство мужчина задержан. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.