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Коронавирус Covid-1922 марта 2021 17:22

В Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали двое мужчин и две женщины
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Число летальных исходов инфекции в республике стало равно 402-м.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник, 22 марта, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще четыре смерти от коронавируса. Так, очередными жертвами инфекции стали 83-х и 81-летний мужчины, а также 73-х и 66-ти летние женщины. Таким образом, число летальных исходов COVID-19 в Татарстане равно 402-м.

Напомним, что за минувшие сутки в республике было выявлено 45 новых случаев заражения коронавируса. В 23 из них людям понадобилась госпитализация. Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 19 066 человек, 15 796 из которых смогли выздороветь.