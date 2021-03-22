В Чувашии подтвердили еще семь смертей от коронавируса

Число летальных исходов COVID-19 в республике достигло 1 160. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот понедельник, 22 марта, федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что в Чувашии подтвердились еще семь смертей от этой инфекции. Таким образом, число летальных исходов COVID-19 в республике достигло 1 160.

Кроме того, за прошедшие сутки, опять же по данным федерального оперштаба, в Чувашии выявили 42 новых случая заражения коронавируса. Всего же с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 поставили 22 384 людям.