В Татарстане в горевшем складе с пиломатериалами нашли тело человека

Личность погибшего устанавливается. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В этот понедельник, 22 марта, днем в поселке Карабаш Бугульминского района загорелся частный склад с пиломатериалами, расположенный недалеко от местного водохранилища.

Прибывшие по сообщению об этом пожарные потушили огонь. Именно они и нашли на складе сильно обгоревшее тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается.

- Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Причина его возникновения устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.