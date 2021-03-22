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Происшествия22 марта 2021 15:45

В Татарстане в горевшем складе с пиломатериалами нашли тело человека

Площадь пожара составила 45 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Личность погибшего устанавливается.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В этот понедельник, 22 марта, днем в поселке Карабаш Бугульминского района загорелся частный склад с пиломатериалами, расположенный недалеко от местного водохранилища.

Прибывшие по сообщению об этом пожарные потушили огонь. Именно они и нашли на складе сильно обгоревшее тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается.

- Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Причина его возникновения устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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