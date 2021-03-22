В Казани экс-начальника отдела с оргпреступностью требуют посадить в колонию на 12 лет

Реального лишения свободы запросили и для его брата. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Два брата Заляловых стали фигурантами уголовного дела по статьям "Взятка" и "Мошенничество". Старший из них- Ильнар, на тот момент занимал должность начальника отдела по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана, второй Динар - занимался общественным питанием, был ресторатором.

За 25 миллионов рублей Ильнар Залялов, как полагает следствие, пообещал помочь избежать наказание одному из членов ОПГ "Тукаевские". Деньги от посредника получал Динар, потом передавал их брату.

Кроме того, утверждается, что ранее Ильнар получил взятку в 500 тысяч рублей в виде стройматериалов при строительстве своего дома.

На время следствия обоих арестовали. Сегодня, 22 марта, во время судебного процесса по их делу прокурор запросил для Ильнара 12 колонии и 15 миллионов рублей штрафа, а для Динара - 8,5 лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа.