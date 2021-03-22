В Казани 200-летнюю усадьбу на улице Подлужная хотят отремонтировать к 30 июня

Фото: Госкомитет Татарстана по охране памятников

В скором времени на объекте культурного наследия «Усадьба городская: Флигель первой половины 19 века» (ул. Подлужная, 49) начнутся противоаварийные работы. Разрешение на это уже дал Госкомитет Татарстана по охране памятников.

Так, подрядчик к 30 июня 2021 года, среди прочего, должен будет отремонтировать кровлю 200-летнего здания, а также восстановить заделки оконных и дверных проемов.

- Данный объект находится на особом контроле. В мае 2020 года Комитетом были остановлены незаконные работы по демонтажу кровли и стропил. Собственник привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, а также выдано предписание провести консервацию и разработать проект реставрации, - сообщили в Госкомитете Татарстана по охране памятников.