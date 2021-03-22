В Набережных Челнах алиментщика заставили работать в детсаду и он смог выплатить полмиллиона рублей долгов

Суд приговорил должника к 30 часам обязательных работ.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Житель Набережных Челнов задолжал родной дочери алименты на сумму более 500 тысяч рублей. Работать не хотел, но время от времени перечислял девочке незначительные суммы. В итоге он стал фигурантом административного дела по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Суд приговорил должника к 30 часам обязательных работ. Местом для отбытия наказания стал детский сад. Там мужчина помогал в качестве рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания - убирал территорию, чинил площадку, где играли дети.
Работа в качестве "усатого няня" помогла мужчине после отбытия наказания выплатить долг перед дочерью.
В итоге горожанин решил официально трудоустроится в тот самый детсад.