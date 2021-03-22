Стало известно, что Чувашия попала в десятку российских регионов с лучшей экологией

Фото: Илья СТРЕБКОВ

Стали известны лидеры российского «Национального экологического рейтинга регионов». Его подвели по итогам зимы 2020/2021.

Так, на седьмом месте с лучшей экологией в нем оказалась Чувашия. Соседние же с ней Ульяновская область на 17 месте, Марий Эл – 23 месте, Татарстан – на 43 месте. Всего в рейтинге имеется 85 позиций.

Десятка же регионов с лучшей экологией выглядит так: Тамбовская область, Белгородская область, Алтай, Курская область, Алтайский край, Москва, Чувашия, Калужская область, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.