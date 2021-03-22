В аэропорту Казани задержали иностранца с крупной партией духов

Фото: Татарстанская таможня

В аэропорту Казани на багаж 50-летнего гражданина Афганистана сотрудники Татарстанской таможни обратили внимание после того, как мужчина выбрал для прохождения "зеленый коридор".

Выяснилось, что в своем багаже пассажир авиарейса «Казань-Стамбул» везет 600 флаконов туалетной воды. Вся эта партия духов, по словам мужчины, предназначалась для родственников. Но таможенники засомневались, предположили, что житель Афганистана вывозил парфюмерию без надлежащего декларирования.

- В отношении мужчины возбуждено административное дело по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию», - сообщили в Татарстанской таможне. - В настоящее время товар изъят.