Аппарат Исполкома Казани возглавил 30-летний Булат Алеев

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В этот понедельник на традиционном еженедельном совещании мэр Казани Ильсур Метшин представил нового руководителя аппарата Исполкома города. Им стал 30-летний Булат Алеев, который до этого занимал пост зам главы администрации Советского района столицы Татарстана.

- Молодость – это тот недостаток, который очень быстро проходит. Для нас, тех, кто старше и опытней, это возможность для диалога с молодежью, прекрасной созидательной энергичной частью Казани, представителем которой является Булат Алеев. Он пример того, как молодежь может реализовываться, когда мы говорим о социальном лифте, о том, что все двери открыты, - отметил молодость нового руководителя аппарата Ильсур Метшин.

Напомним, возглавлявший ранее аппарат Исполкома Казани Евгений Варакин стал префектом территории «Старый город».