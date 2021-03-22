В Татарстане выявили 45 новых случаев коронавируса

Всего в Татарстане с начала пандемии было выявлено 19 066 случаев COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 марта Минздрав Татарстана сообщил, что за минувшие сутки в республике было выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. В 22 из них инфицированным понадобилась госпитализация. Оставшиеся – 23 человека, проходят лечение на дому. Отметим, что в этот раз вновь большая часть больных обнаружена в Казани – 25 человек.

Всего, по данным регионального Минздрава, в Татарстане с начала пандемии было выявлено 19 066 случаев COVID-19. В 15 796 из них, в том числе в шести за последние сутки, люди выздоровели. От инфекции же скончались 398 человек.