"Игра понравилась - кайф": "Зенит" разгромил "Енисей" и приблизился к финалу шести чемпионата России

Фото: ВК "Зенит".

Казанский "Зенит" успешно провел первый матч серии в борьбе за выход в финал шести чемпионата России по волейболу против красноярского "Енисея". Выбирая состав на игру Владимир Алекно явно держал в голове предстоящий ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов против польской "Заксы". Первую встречу казанцы проиграли - 2:3, и теперь для выхода в финал "Зениту" надо выигрывать в Польше в трех или четырех сетах.

В итоге Алекно решил поберечь Нгапета и Волкова. Оба остались в запасе на игру с "Енисеем". Вместо них вышли Воронков и Кононов и сыграли вполне прилично. Вообще красноярцы в первых двух сетах почти не сопротивлялись. Результат партий - 25:14 и 25:13, говорит сам за себя.

Чуть сложнее казанцам пришлось в партии третьей. Тут гости уперлись и держались вплоть до счета 18:17 в пользу "Зенита". На большее "Енисей" не хватило. Концовка полностью осталась за хозяевами паркета. В итоге 25:19 в партии и 3:0 в матче. "Зенит" повел в серии до двух побед.

- Очень хорошо сыграли. Счёт, концентрация, качество волейбола – всем доволен. Как и игрой Федора Воронкова, он молодец. Александра Волкова поберег для Польши. Там ему силы понадобятся, - подвел итог матча главный тренер "Зенита" Владимир Алекно.

- Хорошая игра, мне понравилась – кайф. Даже подольше хотелось поиграть. Своей игрой сегодня доволен, неплохо вошёл в игру, ребята поддержали. Физическая форма превосходная. Я готов шарашить, - подытожил волейболист казанского клуба Федор Воронков.

В среду, 24 марта, "Зениту" предстоит, наверное, главный матч весны - ответный поединок полуфинала Лиги Чемпионов против "Заксы" в гостях. Повторный матч с "Енисеем" пройдет в Красноярске 28 марта.