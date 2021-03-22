Прокуратура Казани проверит цирк после того, как во время представления подрались слонихи

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В Вахитовской районной прокуратуре начата проверка условий содержания в цирке слонов. Сделано это после того, как во время воскресного представления между слонихами Дженни и Магдой начался конфликт. Зрители очень испугались - многотонные животные сначала толкались на манеже, а затем вышли из него. Но дрессировщику удалось загнать четвероногих артисток в стойла, никто не пострадал.

Тем не менее, следующее представление пришлось отменить, чтобы успокоились слоны.

- К проверке будут привлечены специалисты профильных контролирующих органов. Надзорное ведомство проверит требования ветеринарного законодательства, а также порядок и условия содержания животных, - сообщили в надзорном ведомстве.