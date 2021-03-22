Плей-офф КХЛ 2021: "Ак Барс" в третий раз обыграл "Салават Юлаев", до финала Востока - одна победа

Фото: ХК "Ак Барс".

После двух побед в Казани тренеры "Ак Барса" сделали несколько изменений в составе. В обороне Роман Рукавишников заменил Даниила Журавлева. В атаке Артем Галимов переместился в центр первого звена вместо Стефана Да Косты, который пропускал матч.

С первых минут хозяева играли активно, владея шайбой в зоне казанцев. В начале встречи Тимур Билялов уверенно справился с бросками Тему Хартикайнена, Маркуса Гранлунда. Первый опасный момент у "Ак Барса" создал Кирилл Петров, пытавшийся протолкнуть шайбу под щитками голкипера "Салавата". Постепенно игра выровнялась, гости стали чаще вкатываться в зону Уфы и создавать давление у ворот хозяев. На 18 минуте Кирилл Петров обыграл двух соперников, двигаясь от правого борта, и бросил точно под щитками Метсолы, 1:0 в пользу Казани.

В старте второй двадцатиминутки "Салават Юлаев" забросил быстрый гол: Дмитрий Кугрышев с центра зоны казанцев кистевым броском пробил Билялова. Затем "юлаевцы" провели ещё две опасные атаки, после чего "Ак Барс" подловил соперника на контратаке. Команда Дмитрия Квартальнова убежала "3 в 2" и Михаил Глухов вывел "барсов" вперед.

По ходу периода казанцам ещё несколько раз удавалось создать голевые моменты. Так, Дмитрий Воронков пробрался на пятак Уфы, однако протолкнул шайбу рядом со штангой. В другом эпизоде Юха Метсола не сразу смог зафиксировать шайбу после броска от борта, однако и "барсы" не воспользовались предоставленной возможностью увеличить свое преимущество.

На третий период "Ак Барс" вышел в большинстве, но реализовать его команде не удалось. На 43-й минуте Тему Хартикайнен пытался переиграть Билялова в ближнем углу – вратарь надёжен. В середине двадцатиминутки команды обменялись перспективными атаками, у "барсов" хороший момент имел Михаил Глухов, а затем Харри Песонен убежал один в один и пытался нанести бросок с разворота. Вторая половина периода осталась за гостями – сначала шайба после броска Артема Лукоянова угодила в штангу, а атакой позже Найджёл Доус пытался пробить Метсолу в ближний угол, но вратарь парировал. В концовке тренерский штаб "Салавата" снял вратаря, и соперник попытался организовать решающий штурм. Отметим, что на последней минуте матча повреждение получил Тимур Билялов, его заменил Адам Рейдеборн, и "барсы" успешно довели встречу до победы.

Счет в серии стал 3:0 в пользу "Ак Барса". Четвертый матч состоится в Уфе 21 марта. В случае победы казанцы выйдут в финал восточной конференции.