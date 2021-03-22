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Происшествия22 марта 2021 9:36

В Казани из-за пожара пришлось спасать 12 жителей дома по приставной лестнице

Пути эвакуации были отрезаны едким удушливым дымом
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

Фото: МЧС Татарстана

Квартира на втором этаже дома на улице Авангардной в Приволжском районе столицы Татарстана загорелась сегодня, 22 марта, в 3.49. Жильцы квартиры просили о помощи - пути эвакуации для них были отрезаны едким и черным дымом.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками пожарной охраны пришлось спасать людей со второго этажа при помощи приставной трехколенной лестницы. Так были эвакуированы в безопасное место 12 человек.

- Лестничный проем на второй этаж сгорел полностью, пожар перекинулся на чердачное помещение, - сообщили в МЧС Татарстана.

В ходе осмотра помещений выяснилось, что пожар произошел в одной из квартир на площади 20 квадратных метров. После чего огонь перешел на чердачное помещение.

- Общая площадь возгорания кровли - 60 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавших нет.

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