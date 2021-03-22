В Чувашию доставили скрывшегося от исполнения наказания экс-главу дорожного управления

Уголовное дело против экс-чиновника рассматривали еще в 2016 году,и от исполнения наказания он скрылся в Испании Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В минувшие выходные из Испании экстрадировали экс-главу ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа" Сергея Гаврилова. Мужчины скрылся от правосудия в 2015 году после того, как его признали виновным в "Пособничество в мошенничестве" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Отбывать наказание - четыре года лишения свободы, Гаврилов не захотел, и сбежал. Его объявили в международный розыск в 2016 году.

За что же судили чиновника? СУ СКР Чувашии в 2014 году предъявили ему обвинение "Превышение должностных полномочий". Как полагало следствие, с сентября 2012 года по март 2013 года Сергей Гаврилов заключил от имени возглавляемой организации государственный контракт с Республиканским управлением капитального строительства на выполнение работ по строительству стационарного пункта весового контроля на участке автомобильной дороги М7 "Волга". Гаврилов, как выяснилось в суде, распорядился чужим участком - расположенной в Ядринском районе Чувашии, он принадлежал коммерческой организации, которой в результате был причинен ущерб на сумму свыше 3 миллионов 800 тысяч рублей.

- В настоящее время Гаврилов экстрадирован в Россию для рассмотрения уголовного дела в Ядринском районном суде города Чебоксары и исполнения ранее вынесенного приговора, - сообщили в СУ СКР Чувашии.