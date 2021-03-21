В Татарстане во время пожара в частном доме погибла пенсионерка

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В воскресенье, 21 марта, на улице Чапаева в Чистополе загорелся бревенчатый одноэтажный частный дом №3. Сообщение об этом поступило в пожарную охрану в 14.05. Спустя менее десяти минут спасатели прибыли на место ЧП и обнаружили тело 90-летней пенсионерки - хозяйки дома.

В 14.18 пожар на площади порядка 72 квадратных метров был ликвидирован. В тушении приняли участие 21 человек и 7 единиц техники. Причину произошедшей трагедии предстоит установить специалистам, сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.