В Татарстане коронавирусом заразились еще 48 человек

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили более 19 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 48 новых случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (11) и Зеленодольского района (7). Остальные из Набережных Челнов (6), Азнакаевского района (4), Нижнекамского района (4), Тукаевского района (3), Буинского района (2), Камско-Устьинского района (2), Алькеевского района (1), Альметьевского района (1), Лаишевского района (1), Менделеевского района (1), Нурлатского района (1), Рыбно-Слободского района (1) и Ютазинского района (1). Все случаи контактные.

Госпитализация потребовалась 13 больным, 33 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 19 021 человек. На сегодняшний день 15 790 зараженных выздоровели, а 398 - скончались. Последние два летальных случая подтвердились накануне. Очередными жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 72-х и 65-и лет. Причины их смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

- Провакцинировано 113 215 человек, из них 75 364 получили вторую прививку, - заметили в региональном Минздраве.