К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 пациента, а в кислородном поддержке нуждаются 169. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на воскресенье, 21 марта, в инфекционных стационарах Марий Эл лечатся 375 человек. У 366 из них пневмония, а у 161 - еще и коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 69 больных, в состоянии средней степени тяжести - 306. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 пациента, а в кислородном поддержке нуждаются 169. Такие цифры сообщает Минздрав республики.

Заметим, что на сегодняшний день COVID-19 подхватили 12 319 местных жителей, 11 399 из которых уже выздоровели, а 194 - скончались.