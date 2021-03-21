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Коронавирус Covid-1921 марта 2021 17:05

В инфекционных стационарах Марий Эл лечатся 375 человек

У 161 из них диагностирован коронавирус
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 пациента, а в кислородном поддержке нуждаются 169.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на воскресенье, 21 марта, в инфекционных стационарах Марий Эл лечатся 375 человек. У 366 из них пневмония, а у 161 - еще и коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 69 больных, в состоянии средней степени тяжести - 306. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 пациента, а в кислородном поддержке нуждаются 169. Такие цифры сообщает Минздрав республики.

Заметим, что на сегодняшний день COVID-19 подхватили 12 319 местных жителей, 11 399 из которых уже выздоровели, а 194 - скончались.