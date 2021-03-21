В Чувашии скончались еще семь зараженных COVID-19 человек

Сообщения о новых жертвах коронавируса в регионе появляются ежедневно уже четвертый месяц - с 24 ноября 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии подтвердили еще семь смертей больных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 1 153. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Заметим, что о новых жертвах болезни в республике там сообщают ежедневно уже четвертый месяц - с 24 ноября 2020 года.

С начала пандемии в регионе провели 571,6 тысячи тестов на коронавирус, которые помогли выявить 22 342 зараженных, в том числе 42 - накануне. На сегодняшний день большинство инфицированных - 20 398 человек, выздоровело.