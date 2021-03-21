В 2020 году татарстанцы пожертвовали почти 11 миллионов рублей через портал Госуслуг республики

За два месяца текущего года жители региона перевели в местные благотворительные фонды уже 1,5 миллиона рублей. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Стало известно, что в 2020 году жители Татарстана пожертвовали на благотворительность через портал Госуслуг республики 10,8 миллиона рублей. Эта цифра в три раза превышает ту, что была в 2019 году (3,7 миллиона). За два месяца текущего года татарстанцы перевели в местные благотворительные фонды уже 1,5 миллиона рублей, сообщает Минцифразвития республики.

Заметим, что у жителей региона есть возможность помочь местным благотворительным фондам через сервис «Благотворительные платежи» на Портале госуслуг. Перевести деньги это можно как анонимно, так и публично.