Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия21 марта 2021 10:03

В Чебоксарах ищут женщину, которая присвоили себе чужой кошелек со ста тысячами рублей

Ей около 50 лет, она высокого роста и плотного телосложения
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий

Все произошло 19 марта в торговом центре на проспекте Тракторостроителей. Фото: скриншот с видео

Жительница Чебоксар обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего кошелька, в котором было более 100 тысяч рублей. В пятницу, 19 декабря, она забыла его в тамбуре торгового центра на проспекте Тракторостроителей, а когда вернулась обратно уже не нашла, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

По камерам удалось выяснить, что деньги забрала неизвестная женщина в возрасте около 50 лет. Она высокого роста и плотного телосложения. Всех, кто видел произошедшее или опознал разыскиваемую, просят сообщить об этом по телефонам 63-00-02 или 102.

КриминалПроисшествия Чувашии