В Чебоксарах ищут женщину, которая присвоили себе чужой кошелек со ста тысячами рублей

Все произошло 19 марта в торговом центре на проспекте Тракторостроителей. Фото: скриншот с видео

Жительница Чебоксар обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего кошелька, в котором было более 100 тысяч рублей. В пятницу, 19 декабря, она забыла его в тамбуре торгового центра на проспекте Тракторостроителей, а когда вернулась обратно уже не нашла, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

По камерам удалось выяснить, что деньги забрала неизвестная женщина в возрасте около 50 лет. Она высокого роста и плотного телосложения. Всех, кто видел произошедшее или опознал разыскиваемую, просят сообщить об этом по телефонам 63-00-02 или 102.