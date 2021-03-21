С 22 марта ЗАГСы трех районов Ульяновска начнут работать и по понедельникам

Горожане смогут выбрать наиболее удобный для них день для регистрации рождения или смерти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно, что с понедельника, 22 марта, отделы ЗАГС Железнодорожного, Заволжского и Засвияжского районов Ульяновска будут работать три дня в неделю - по понедельникам, вторникам и субботам. Горожан будут принимать с 8.00 до 16.30 с получасовым обеденным перерывом в 12.00.

По словам руководителя Агентства ЗАГС Ульяновской области Жанны Назаровой, изменения в расписание отделов были приняты для повышения качества и доступности государственных услуг. Горожане смогут выбрать наиболее удобный для них день для регистрации рождения или смерти.