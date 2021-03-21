Власти Чебоксар рассказали, когда будет отремонтирован Лапсарский проезд

Корректировка проекта реконструкции этой дороги выходит на финишную прямую. Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

Жители Чебоксар отправляли местным властям фотографии ям и колдобин на Лапсарском проезде. В администрации города отреагировали, заявив, что корректировка проекта реконструкции этой дороги выходит на финишную прямую. Далее по плану – госэкспертиза. Ориентировочно на ремонт проезда потребуется около миллиарда рублей.

На Лапсарском проезде полностью заменят асфальт. Также перенесут подземные коммуникации и сети освещения. По итогам работ здесь появится двухполосная дорога и тротуар