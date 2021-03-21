Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество21 марта 2021 18:19

Власти Чебоксар рассказали, когда будет отремонтирован Лапсарский проезд

На реконструкцию дорогу ориентировочно потребуется около миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий

Корректировка проекта реконструкции этой дороги выходит на финишную прямую.

Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

Жители Чебоксар отправляли местным властям фотографии ям и колдобин на Лапсарском проезде. В администрации города отреагировали, заявив, что корректировка проекта реконструкции этой дороги выходит на финишную прямую. Далее по плану – госэкспертиза. Ориентировочно на ремонт проезда потребуется около миллиарда рублей.

На Лапсарском проезде полностью заменят асфальт. Также перенесут подземные коммуникации и сети освещения. По итогам работ здесь появится двухполосная дорога и тротуар