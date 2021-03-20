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Коронавирус Covid-1920 марта 2021 17:12

В Марий Эл прививку от коронавируса сделали более 20 тысяч человек

Вакцина «Спутник V» в республике доступна всем, кому более 18 лет
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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48,2% от всех вакцинированных это люди старше 60 лет.

Фото: Анастасия Осипова

На заседании правительства Марий Эл глава регионального Минздрава Марина Панькова сообщила, что в республике на данный момент от коронавируса привились уже более 20 тысяч человек. Вакцина «Спутник V» в республике доступна всем, кому более 18 лет.

- Жители старше 60 лет составляют 48,2% от всех вакцинированных, - подчеркнула Марина Панькова.

По ее словам, всего в Марий Эл было доставлено 21 792 дозы «Спутника V» и до конца марта ожидается еще 10 300 доз.

Всего в медорганизациях республики работают 110 пунктов вакцинации и 52 мобильные бригады. Также мобильные прививочные пункты были развернуто в 50 организациях региона.