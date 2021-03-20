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Общество20 марта 2021 16:04

Для казанских поселков Привольный и Вишневка хотят построить новую школу

Там сейчас проживает более 2,2 тысяч детей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Пока учреждение не построено, для детей предложили организовать школьный автобус.

Фото: Татьяна Коркина

На встрече с активистами из казанских поселков Привольный и Вишневка с представителями администрации Советского района города рассмотрели возможность строительства для местных ребят детского сада и школы. Ведь, как установили чиновники, в этих поселках сейчас проживают 1 095 дошкольников и 1 186 школьников.

Для последних в настоящий момент рассматривается возможность строительства учебного заведения на улице Фиалковая. Но на это нужно время, поэтому было предложено организовать пока для ребят школьный автобус. Сегодня жители поселков вынуждены возить детей на уроки группами и на своих личных машинах.

Правда, для того, чтобы вообще запустить там нормальные автобусные маршруты, нужно сначала решить вопрос с благоустройством дороги. Минимум нужно твердое асфальтобетонное покрытие, площадка для разворота автобусов, тротуары и сами остановки. Решение этого вопроса сейчас также находится на контроле администрации Советского района Казани.