В Чувашии зарегистрировали еще пять смертей от коронавируса

Всего с начала пандемии в Чувашии инфекция была обнаружена у 22 300 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 марта в Чувашии подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Таким образом, число летальных исходов COVID-19 в республике достигло 1 146. Сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Также, по его данным, за минувшие сутки в регионе было выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Чувашии он был обнаружен у 22 300 человек.

В сою очередь, по сообщению регионального Минздрава, в республику накануне поступило еще 1 900 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего в Чувашию данного препарата было доставлено в количестве 36 394 доз. Новую партию вакцины собираются распределить между 27 медучреждениями республики.