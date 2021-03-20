Ольга Зарубина на гастролях в Казани лишилась своих туфель

По словам Зарубиной, она так расстроилась, что даже расплакалась. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После посещения Казани в рамках своих гастролей артистка Ольга Зарубина обнаружила, что у нее пропала пара редких концертных туфель. Проблема была еще и в том, что по словам знаменитости, у нее 34 размер ноги и подобрать приличную обувь в России практически невозможно.

К слову пропажа обнаружилась, когда Зарубина приехала в Бугульму. Она позвонила в Казань организаторам гастролей, но артистке сообщили, что туфель ее никто не находил.

- Мне было так жаль туфли, что я даже расплакалась. У меня похитили самое ценное! И только спустя время выяснила, что их украл мой сумасшедший поклонник, который преследует меня уже несколько месяцев. Узнав о моем выступлении в Казани, он пробрался за кулисы и схватил пакет, в котором лежала обувь, - рассказала о произошедшем Зарубина в своем интервью Собеседнику.ru.

По словам артистки, назойливый поклонник сам написал ей в интернете, что туфли у него. Когда Зарубина ответила ему, что этим делом сейчас занимается полиция, мужчина тайно вернул обувь.