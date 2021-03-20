В Татарстане за сутки выявили 48 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в республике COVID-19 обнаружили у 18 975 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Казани (19 инфицированных) и в Набережных Челнах (13 инфицированных). В этот раз госпитализация понадобилась 24 больным, остальные – 24 человека, проходят лечение на дому. Сообщает Минздрав Татарстана.

Так, по данным ведомства, с начала пандемии в республике COVID-19 обнаружили у 18 975 человек. Из которых 15 769, в том числе и 57 за последние сутки, выздоровели.

Напомним, что несмотря на снижения темпов заболеваемости коронавирусом в регионе, Роспотребнадзор Татарстана вернется к обсуждению вопросу об отмене ковидных ограничений лишь в апреле.