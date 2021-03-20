Житель Татарстана сбежал из горящей квартиры и попал в больницу

Фото: Архив МЧС Татарстана

19 марта в 19.21 по системе «112» поступила информация о том, что в Бугульме в доме на улице Сайдашева горит двухкомнатная квартира.

Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что горение происходит на четвертом этаже дома. Они потушили мебель и вещи.

Выяснилось, что до приезда спасателей из горящей квартиры выбежал ее 49-летний хозяин. Мужчина получил ожоги 2-3 степени (20% тела). С места происшествия его на «скорой» увезли в местную больницу.

- Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.