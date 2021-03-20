В Татарстане отмену ограничений по коронавирусу рассмотрят лишь в начале апреля

Также поводом к этому послужил и низкий темп снижения заболеваемости COVID-19 в республике. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что сезон простудных заболеваний подходит к концу, в Татарстане специалисты так и не зарегистрировали ни одного случая гриппа. Тем не менее именно эта инфекция стала главной причиной того, что республиканский Роспотребнадзор отодвинул сроки рассмотрения вопроса об отмене ограничений по коронавирусу.

Как рассказала на пресс-конференции зам руководителя управления Любовь Авдонина, уровень заболеваемости ОРВИ в Татарстане сейчас ниже эпидемиологического порога на 31%. Но это, как оказалось, не повод расслабляться. Специалисты Роспотребнадзора не исключают распространение в Татарстане гриппа штамма B. Этот вид инфекции активизируется именно в конце марта и может сказаться на ситуации в целом. Поэтому в управлении не будут пока рассматривать вопрос о снятии коронавирусных ограничений в республике. К этом решено вернуться лишь в первой декаде апреля.

Есть и другие причины для этого. Одна из них все еще низкий темп снижения заболеваемости COVID-19 – за неполный месяц всего на 5,5%. Кроме того, медицинские маски не разрешать снимать и из-за недостаточного интереса и желания жителей Татарстана сделать прививку «Спутником V». По последним данным, в регионе вакцинировались пока 110 160 человек, из них порядка 68 тысяч получили вторую инъекцию препаратом.

Не прибавляют поводов снять ограничения и местные бизнесмены. Так, по словам Авдониной, рейды Роспотребнадзора Татарстана по кафе и ресторанам показали, что в этих заведениях продолжают нарушать антиковидные правила – полная посадка в залах и не соблюдение социальной дистанции. Доля подобных кафе и ресторанов не снижается.