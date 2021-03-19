Буренку так и не дождался: Ради несуществующей коровы татарстанец выложил 10 тысяч рублей

Корову татарстанцу купить так и не удалось. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Очередной татарстанец стал жертвой мошенников. На сей раз пострадал 36-летний житель Чистополя. 15 марта он по объявлению, которое было размещено на сайте, пытался приобрести корову Айрширской породы.

Позвонив по указанному абонентскому номеру, он договаривался о сделке. После этого «продавец» просил перечислить предоплату. Ничего не подозревая, доверчивый мужчина через онлайн-приложение перечислил на банковскую карту злоумышленника 10 тысяч рублей.

- После перечисления денег «продавец» перестал выходить на связь, а сотовый телефон вовсе был отключен. Только тогда потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и сразу же обратился в полицию, - прокомментировали в пресс-службе МВД республики.

Сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело.