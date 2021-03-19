В Татарстане от коронавируса умерли еще 4 человека

С начала пандемии от коронавируса скончались 396 татарстанцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подтверждено еще четыре случая смерти от COVID-19 на территории Татарстана. От коронавируса скончались две женщины 1935 и 1946 годов рождения и двое мужчин 1948 и 1970 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава РТ.

По состоянию на 19 марта 2020 года зарегистрировано 396 случаев смерти от коронавирусной инфекции.