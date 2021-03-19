Слабая метель и около нуля: Прогноз погоды в Татарстане на 20 марта

Осадки прогнозируют во всех районах республики. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Ненастная и сырая погода сохранятся в Татарстане в ближайшие сутки. 20 марта на территории республики будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью местами до умеренного. В отдельных районах слабая метель. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью будет варьироваться от 4 до 9 градусов мороза. Днем - от 4 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла. На дорогах гололедица.