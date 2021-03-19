За неделю казанцы пожаловались на кондукторов общественного транспорта 20 раз

Если факты подтвердятся, кондуктора будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общественном транспорте Казани продолжается акция “народный контролер”, в рамках которой пассажиры могут пожаловаться на поведения кондукторов и водителей. За неделю - с 11 по 18 марта, они сделали это 20 раз.

Горожане сообщили о кондукторе, который по ходу движения автобуса сидел в кабине водителя и курил, а также нескольких случаях, когда кондуктора предлагали проехать дешевле, но без билета.

- Проверка будет проходить очень тщательно, Ассоциация не допустит привлечение к дисциплинарной ответственности невиновных кондукторов, если кто-то из пассажиров просто решил навести напраслину на сотрудника общественного транспорта. Если факты подтвердятся, кондуктора будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - заметил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темялков.

Обращения пассажиров принимаются по телефону горячей линии 275-30-50 или на WhatsApp по телефону 8 (951) 069−49−34. По итогам месяца будет определен человек, который больше всех сообщил о подтвержденных нарушениях трудовой дисциплины экипажем общественного транспорта. Победитель получит проездной билет на месяц.