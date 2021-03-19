Весной в Чувашии может подтопить 57 населенных пунктов

В одном только Алатыре может подтопить 765 частных домов, в которых проживают 1,8 тысячи человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Чувашии в зону подтопления во время весеннего паводка 2021 года могут попасть 57 населенных пунктов в 17 районах. В одном только Алатыре может подтопить 765 частных домов, в которых проживают 1,8 тысячи человек. Об этом во время комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заявил и.о. главы Минприроды республики Александр Воробьев.

По его словам, местные власти готовы к любому развитию паводковой обстановки. В муниципалитетах созданы противопаводковые комиссии, разработан план мероприятий, а также назначены лица, ответственные за безопасное состояние гидротехнических сооружений.