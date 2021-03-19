Экскурсии в Национальной библиотеке Татарстана, проводившиеся во время ее переезда, посетили более 10 тысяч человек

Учреждение возобновить выдачу книг уже в субботу, 20 марта.

Во время переезда и обустройства в бывшем НКЦ Казани Национальная библиотека Татарстана проводила экскурсии по своему новому зданию. В период с 30 августа 2020 года по март 2021 года в них приняли участие более 10 тысяч человек. За это же время было оформлено 3 тысячи читательских билетов.

Напомним, национальная библиотека республики возобновить выдачу книг уже в субботу, 20 марта. В обновленное здание перевезли более 1,5 миллиона книг. К полноценному открытию в учреждении приготовили программу мероприятий: экскурсии, мастер-классы и клубы, кинопоказы и поэтический баттл.