В Татарстане коронавирусом заразились еще 48 человек

С начала пандемии COVID-19 подхватили 18 927 жителей республики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус выявили еще у 48 человек. Большинство из них - жители Казани (15) и Набережных Челнов (13). Остальные из Бавлинского (6), Зеленодольского (2), Менделеевского (2), Нижнекамского (2), Альметьевского (1), Высокогорского (1), Камско-Устьинского (1), Лаишевского (1), Мензелинского (1), Новошешминского (1), Нурлатского (1) и Рыбно-Слободского (1) района.

Все последние случаи заражения контактные. Госпитализация потребовалась 22 инфицированным, 26 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 18 927 жителей республики, 15 712 из которых уже выздоровели, а 392 - скончались. Прививку от инфекции на сегодняшний день сделали 110 160 человек, 68 426 из которых уже получили вторую дозу препарата.