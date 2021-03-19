Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия19 марта 2021 14:18

В Марий Эл нашли пропавшую женщину: ее закопал приятель после интимной встречи

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий

Фото СУ СКР Марий Эл время следственного эксперимента

Свидание, на которое 27 февраля отправилась 33-летняя жительница Оршанского района республики, закончилось ее смертью. Но про это долго не знали, и даже объявили пропавшую в розыск.

Вскоре удалось установить, что у женщины имелась интимная связь с 28-летним мужчиной. В тот день они во время секса слишком "увлеклись" - друг нанес ей повреждения, и она скончалась от потери крови. Злоумышленник закопал тело подруги в погребе сарая своей родственницы.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Подозреваемый показал место, где он спрятал тело погибшей.

КриминалПроисшествия Марий Эл