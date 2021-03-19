В Марий Эл нашли пропавшую женщину: ее закопал приятель после интимной встречи

Фото СУ СКР Марий Эл время следственного эксперимента

Свидание, на которое 27 февраля отправилась 33-летняя жительница Оршанского района республики, закончилось ее смертью. Но про это долго не знали, и даже объявили пропавшую в розыск.

Вскоре удалось установить, что у женщины имелась интимная связь с 28-летним мужчиной. В тот день они во время секса слишком "увлеклись" - друг нанес ей повреждения, и она скончалась от потери крови. Злоумышленник закопал тело подруги в погребе сарая своей родственницы.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Подозреваемый показал место, где он спрятал тело погибшей.