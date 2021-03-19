В Татарстане ночью загорелся детский сад

Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар в детском саду "Березка" на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах начался 19 марта в 00.29. К этому времени детей в дошкольном учреждении уже не было. Сотрудники пожарной охраны получили сообщение о работке системы АПС в здании детского сада №29.

Прибыв на место происшествия выяснилось, что загорелись бумажные изделия в игровой комнате на втором этаже двухэтажного здания. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.

- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.