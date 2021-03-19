В 2021 году на дорогах Татарстана установят более 2,5 тысячи новых дорожных знаков

Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В текущем году на дорогах Татарстана установят 2 560 новых дорожных знаков. Вместе с тем будут обустроены более 30 тысяч квадратных метров тротуаров, размещены 63 пешеходных перехода и монтированы 7,3 тысячи погонных метра стационарного электрического освещения. Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба регионального Минтранспорта.

Заметим, что 417 новых дорожных знаков появится на участках от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана и от проспекта Вахитова до улицы Татарстан в Набережных Челнах, 302 - на участке дороги от улицы Техническая до Кировской дамбы в Казани, 118 - на участке от 0 до 5,9 километра автодороги Шушмабаш – Сердебаш в Арском районе.