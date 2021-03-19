В Марий Эл подтвердили еще два летальных случая коронавируса

В инфекционных стационарах региона сейчас находятся 164 пациента с COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердили еще две смерти больных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случаев инфекции там выросло до 194. Такие цифры в пятницу, 19 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подхватили 12 273 жителя республики, 11 309 из которых уже выздоровели. В региональном Минздраве отмечают, что в инфекционных стационарах сейчас лечатся 164 пациента с COVID-19.