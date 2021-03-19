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Коронавирус Covid-1919 марта 2021 13:29

В Марий Эл подтвердили еще два летальных случая коронавируса

С начала пандемии в республике скончались 194 зараженных инфекцией человека
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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В инфекционных стационарах региона сейчас находятся 164 пациента с COVID-19.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердили еще две смерти больных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случаев инфекции там выросло до 194. Такие цифры в пятницу, 19 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подхватили 12 273 жителя республики, 11 309 из которых уже выздоровели. В региональном Минздраве отмечают, что в инфекционных стационарах сейчас лечатся 164 пациента с COVID-19.