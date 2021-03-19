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Коронавирус Covid-1919 марта 2021 16:04

Число летальных случаев коронавируса в Ульяновской области достигло 922

Вместе с тем, там выздоровели 46 214 заразившихся инфекцией человека
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Под меднаблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него продолжают находиться 8 777 пациентов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на пятницу, 19 марта, в Ульяновской области подтверждено 922 летальных случая коронавируса, в том числе восемь - за минувшие сутки. Такие цифры сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

С начала пандемии в регионе провели 748,5 тысячи тестов на COVID-19 и обследовали 714,7 тысячи человек. Это помогло выявить 49 618 зараженных, 99 из которых - накануне. На сегодняшний день 46 214 больных выздоровели, под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее продолжают находиться 8 777 пациентов.