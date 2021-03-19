В Чувашии скончались еще пять больных COVID-19 человек

Число жертв коронавируса в регионе растет ежедневно четвёртый месяц - с конца ноября 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии выявили 45 новых случаев коронавируса, выписали 42 переболевших им пациентов и подтвердили смерти пяти зараженных человек. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

С начала пандемии COVID-19 был диагностирован 22 257 жителям республики, 20 322 из которых уже выздоровели, а 1 141 - скончался. Заметим, что число летальных случаев болезни в регионе увеличивается ежедневно четвёртый месяц - с конца ноября 2020 года.