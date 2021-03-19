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Общество19 марта 2021 11:53

В Гидрометцентре Татарстана объяснили, почему в республике выпал желтый снег

Выяснилось, что причина этого явления - пыльные бури с Нижней Волги и Казахстана
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсети

Накануне жители Татарстана и ряда соседних регионов заметили, что на землю выпал желтый снег. Подобное явление было отмечено и на метеорологической станции Азнакаево. В Гидрометцентре республики объяснили, что оно связано с тем, что на территорию Татарстана перемещается воздушная масса с Нижней Волги и Казахстана, где ранее были зафиксированы пыльные бури.

- Песок и пыль, поднимаемые в атмосферу ветром, по мере перемещения воздушной массы постепенно оседают вместе с выпадающим снегом на подстилающую поверхность, придавая ей желтоватый оттенок, - заявили специалисты.