В Гидрометцентре Татарстана объяснили, почему в республике выпал желтый снег

Фото: соцсети

Накануне жители Татарстана и ряда соседних регионов заметили, что на землю выпал желтый снег. Подобное явление было отмечено и на метеорологической станции Азнакаево. В Гидрометцентре республики объяснили, что оно связано с тем, что на территорию Татарстана перемещается воздушная масса с Нижней Волги и Казахстана, где ранее были зафиксированы пыльные бури.

- Песок и пыль, поднимаемые в атмосферу ветром, по мере перемещения воздушной массы постепенно оседают вместе с выпадающим снегом на подстилающую поверхность, придавая ей желтоватый оттенок, - заявили специалисты.