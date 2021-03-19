Россельхозбанк поддержал 2000 татарстанских семей сельской ипотекой

Сегодня благодаря программе Россельхозбанка «Сельская ипотека» 2000 татарстанских семей смогли на выгодных условиях приобрести недвижимость. Общая сумма выданных кредитов составила 4,3 млрд рублей.

Средний чек ипотечного кредита составляет 2,2 млн рублей.

Население Татарстана чаще всего приобретает жилые дома (45% от общего количества выданных кредитов), квартиры по договорам долевого участия (15%) и договорам купли-продажи (39%).

Клиенты предпочитают приобретать жилье в малых населенных пунктах (с населением численностью до 5 тысяч человек) – на этот сегмент приходится большая часть, 37% одобренных заявок, в районных центрах (численность населения от 5 до 10 тысяч человек) - 33% от заявок. 20% клиентов приобретают жилье в поселениях с численностью от 10 до 20 тысяч человек и 11 % - в населенных пунктах от 20 до 30 тысяч человек.

Наибольшее количество заявок было одобрено на строительство и покупку жилья в Высокогорском, Пестречинском, Лаишевском районах.

Двухтысячным участником программы «Сельская ипотека» стала семья Феткуллиных.

- Программа сельской ипотеки привлекла прежде всего, тем, что она очень выгодная. Нас устроили все условия программы, поэтому мы, долго не думая, приняли решение взять сельскую ипотеку, купили дом в Пестречинском районе. Считаем, что для жителей сельской местности это хорошая мера поддержки, - поделился мнением глава семьи Раис Феткуллин.

Реализация сельской ипотеки в Татарстане продолжается. Для получения льготного кредита необходимо обратиться в офис Россельхозбанка или оставить заявку на сайте.

Напомним, условиями получения кредита по сельской ипотеке являются достижение потенциальным заемщиком возраста 21 год, постоянная или временная регистрация на территории Российской Федерации. Максимальная сумма кредита, при приобретении объекта недвижимости на территории Республики Татарстан составит 3 млн рублей. Оформить кредит можно на срок до 25 лет, первоначальный взнос – от 10%.

Вторым инструментом программы «Комплексное развитие сельских территорий» является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тысяч рублей до 250 тысяч рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тысяч рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.