Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1919 марта 2021 12:16

До конца сентября 2021 года власти планируют вакцинировать от коронавируса 60% населения Чувашии

На данный момент прививку сделали 33 тысячи местных жителей
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий

Ни одного случая тяжелого осложнения после вакцинации в регионе пока не зафиксировано.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На пятницу, 19 марта, прививку от коронавируса сделали 33 тысячи жителей Чувашии, 21 тысяча из которых уже получили вторую дозу препарата “Спутник V”. По данным Минздрава республики, ни одного случая тяжелого осложнения после вакцинации пока не зафиксировано.

Замглавы ведомства Алексей Кизилов заметил, что до конца сентября 2021 года планируется привить от инфекции 60% населения региона. Эта цифра - необходимый минимум для создания защитной иммунной прослойки.

На сегодняшний день в Чувашии COVID-19 диагностировали 22,2 тысячи людям, 20,3 тысячи из которых уже выздоровели, а 1,1 тысяча - скончалась.