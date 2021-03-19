Навруз 2021 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий

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В воскресенье, 21 марта, в Набережных Челнах отметят межнациональный праздник Навруз. Гулянья пройдут в городском парке культуры и отдыха “Победа”. С 12.00 там будут организованы национальные танцы и народные игры, выставка народного творчества, выступления ансамблей Дома дружбы народов “Родник” и творческих коллективов национальных общин.

- Это народный праздник, который связан с весной и пробуждением природы, а также началом сельскохозяйственных работ. Навруз справляют как национальный праздник татары, казахи, башкиры, таджики, киргизы, узбеки, лезгины и многие другие народы, - замечают в администрации татарстанского автограда.