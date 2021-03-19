В Козловском районе Чувашии будут разводить верблюдов

По мнению властей, гостевой двор будет способствовать улучшению условий размещения туристов, а также приведет к увеличению количества рабочих мест в районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Козловском районе Чувашии собираются разводить верблюдов и страусов. Планируется, что животные будут жить на небольших фермах при гостевом дворе с круглогодичным содержанием. Последнее властям еще предстоит построить. Об этом сообщили в Минэкономразвития республики.

По мнению властей, гостевой двор будет способствовать улучшению условий размещения туристов, а также приведет к увеличению количества рабочих мест в Козловском районе. Где именно появится объект, и будут жить животные, пока не уточняется.