В Ульяновске "пьяный" водитель, лишенный прав, устроил аварию из четырех легковушек

С места происшествия Фото: УМВД по Ульяновской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Железнодорожном районе на улице Локомотивной, рядом с домом № 17 «г» в 20.15. По предварительной информации, лишенный водительских прав мужчины за рулем отечественного «ВАЗ 21102» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Дацун Мидо», под управлением водителя 30-летнего трезвого водителя. После столкновения легковушку «ВАЗ 21102» развернуло и отбросило в движущийся во встречном направлении прямо автомобиль «Лада Гранта», под управлением 34-летнего мужчины. Автомобиль «Дацун Мидо» от столкновения с автомобилем «ВАЗ 21102» выехал на встречку и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 53-летнего водителя.

В результате аварии пассажирку госпитализировали.

Сам предполагаемый виновник аварии от прохождения медицинского освидетельствования отказался, сообщили в Госавтоинспекции Ульяновска.