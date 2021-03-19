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Происшествия19 марта 2021 9:47

В Ульяновске "пьяный" водитель, лишенный прав, устроил аварию из четырех легковушек

В столкновении пострадала пассажирка одной из иномарок
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

Фото: УМВД по Ульяновской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Железнодорожном районе на улице Локомотивной, рядом с домом № 17 «г» в 20.15. По предварительной информации, лишенный водительских прав мужчины за рулем отечественного «ВАЗ 21102» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Дацун Мидо», под управлением водителя 30-летнего трезвого водителя. После столкновения легковушку «ВАЗ 21102» развернуло и отбросило в движущийся во встречном направлении прямо автомобиль «Лада Гранта», под управлением 34-летнего мужчины. Автомобиль «Дацун Мидо» от столкновения с автомобилем «ВАЗ 21102» выехал на встречку и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 53-летнего водителя.

В результате аварии пассажирку госпитализировали.

Сам предполагаемый виновник аварии от прохождения медицинского освидетельствования отказался, сообщили в Госавтоинспекции Ульяновска.

ДТП